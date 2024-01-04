В ЛНР заявили о сложностях восстановления энергоснабжения Лисичанска из-за обстрелов ВСУ

По словам гендиректор Республиканской сетевой компании Бориса Рыжилова, восстановление электричества в городе продолжается

ЛУГАНСК, 4 января. /ТАСС/. Энергоснабжение Лисичанска в ЛНР восстановлено на 60%, полностью обеспечить город электроэнергией сложно из-за постоянных обстрелов Вооруженных сил Украины. Об этом ТАСС сообщил гендиректор Республиканской сетевой компании Борис Рыжилов.

"Хуже всего дела обстоят с электроснабжением Лисичанска, на данный момент электроснабжение восстановлено у 60% потребителей города. Это связано с тем, что Лисичанск был освобожден одним из последних, энергетической инфраструктуре нанесен колоссальный ущерб, а постоянные обстрелы со стороны ВСУ приводят к повторным разрушениям и не позволяют полноценно выполнять работы по восстановлению", - сказал он.

По словам Рыжилова, несмотря на обстрелы работы по восстановлению электроснабжения Лисичанска продолжаются - энергетики отремонтировали одну из подстанций, что позволит "в ближайшее время подать напряжение в дома жителей южной части города".

Лисичанск был освобожден от украинских войск летом 2023 года. В результате боев в городе и подведомственных ему населенных пунктах значительно пострадали системы газо- водо- и электроснабжения. Лисичанск и окрестности до сих пор регулярно подвергаются обстрелам ВСУ.