AFP: прокуратура отклонила жалобы детей Алена Делона на его спутницу

По данным агентства, решение принято в связи с тем, что родственники актера, обвинявшие Хироми Роллен в причинении ему морального вреда, не предоставили достаточных доказательств

ПАРИЖ, 4 января. /ТАСС/. Две жалобы, поданные детьми 88-летнего актера Алена Делона на его спутницу Хироми Роллен, отклонены. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на прокуратуру коммуны Монтаржи (центральная часть Франции).

По данным агентства, решение принято в связи с тем, что родственники актера, обвинявшие его спутницу в причинении ему морального вреда, не предоставили достаточных доказательств. Встречная жалоба Роллен, в которой она утверждала, что дети актера оклеветали ее, была отклонена по той же причине.

К направленной его детьми жалобе позднее присоединился и сам Делон. Как сообщил телеканал France 3, Роллен, в частности, "вскрывала личную корреспонденцию актера", а также похищала его письма. Отдельную жалобу против 66-летней женщины подал его старший сын Антони Делон. Он обвинил ее в "домогательстве, насилии над уязвимым лицом, злоупотреблении слабостью и жестоком обращении с собаками актера". В свою очередь Роллен подала иск против детей артиста, обвинив их в клевете, насилии и краже.

Делон в 2017 году объявил о завершении карьеры в кино. Актер, перенесший инсульт летом 2019 года, снялся более чем в 90 фильмах. Он прославился своей работой в картинах "На ярком солнце", "Рокко и его братья", "Леопард", "Бассейн", а также в советско-французском фильме "Тегеран-43". В мае 2019 года на Каннском фестивале Делон удостоился почетной "Золотой пальмовой ветви" за выдающуюся карьеру в кино.

В среду в интервью журналу Paris Match сын Делона Антони заявил, что "прошедшее Рождество может стать для отца последним" из-за проблем со здоровьем.