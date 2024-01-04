В Московской области температура воздуха вновь опустилась до минус 30 градусов

Подобные низкие показатели в регионе зафиксировали 3 января

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Мороз в Московском регионе вновь окреп до минус 30 градусов. По данным синоптиков, столбики термометров в подмосковном Клину к 20:00 мск опустились до отметки в минус 30,1 градуса. Стоит отметить, что минувшей ночью именно здесь была отмечена самая низкая в столичном регионе температура воздуха - минус 31,9 градуса.

На главной московской метеостанции, расположенной на ВДНХ, этим вечером пока минус 24,8 градуса, около минус 26 градусов отмечается в районе аэропорта Шереметьево, на 2 градуса теплее в Домодедово, а в аэропорту Внуково, по последним данным, около 23 градусов ниже нуля.

Согласно прогнозам Гидрометцентра РФ, предстоящей ночью в регионе будет преимущественно без осадков, по области местами может пройти небольшой снег. Днем в пятницу при небольшом снеге температура в Москве может опуститься до минус 18 градусов, по области - до минус 21 градуса. Ветер будет дуть северо-восточный и восточный со скоростью 5-10 м/с, на дорогах гололедица.

До полуночи 6 января в столичном регионе действует оранжевый уровень погодной опасности, связанный с сильными морозами. Подобный уровень, являясь предпоследним в колористической шкале метеопредупреждений, символизирует опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий. Аналогичный уровень действует почти на всей территории Центрального федерального округа.