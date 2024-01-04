В очереди на подъездах к Крымскому мосту скопилось более 1,6 тыс. машин

Cо стороны Тамани проезда ждут 690 транспортных средств, со стороны Керчи - 920

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 января. /ТАСС/. Более 1,6 тыс. автомобилей ожидают проезда с обеих сторон Крымского моста после почти четырехчасовой остановки движения. Об этом сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на Крымском мосту.

"21:00 мск. В очереди со стороны Тамани находится 690 транспортных средств. Время ожидания около трех часов. В очереди со стороны Керчи находится 920 транспортных средств. Время ожидания более трех часов", - говорится в сообщении.

Движение по Крымскому мосту было временно перекрыто в 16:25 мск в четверг, незадолго до объявления воздушной тревоги в Севастополе. Спустя почти четыре часа, в 20:16 мск, в Telegram-канале появилась информация о возобновлении движения.