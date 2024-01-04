В Дагестане построили более 40 мини-футбольных полей за два года

Этого удалось добиться благодаря нацпроекту "Образование" и компании "Газпром"

МАХАЧКАЛА, 4 января. /ТАСС/. Более 40 мини-футбольных полей построили в Дагестане за последние два года в рамках национального проекта "Образование" и при поддержке компании "Газпром". Об этом сообщил ТАСС министр образования и науки региона Яхья Бучаев.

"Мы построили за 2022 и 2023 год 26 мини-футбольных полей в рамках нацпроекта "Образование". <...> "Газпром", видя нашу динамику, в этом году дополнительно построил 15 мини-футбольных полей", - сказал Бучаев.

Министр добавил, что наряду с развитием инфраструктуры, за последний год в регионе вдвое выросло число детей, вовлеченных в региональный проект "Школьная футбольная лига".

"У нас в регионе свой уникальный проект, который был инициирован нами и поддержан главой Дагестана. В первый год в него было вовлечено 150 тыс. детей. В этом году играет более 300 тыс. детей на разных этапах", - добавил Бучаев.