Минздрав Кипра рекомендовал немедленно начать вакцинацию пожилых людей от ковида

Комитет по научному мониторингу COVID-19 под председательством главы Министерства здравоохранения Попи Канари ранее посоветовал вернуть обязательное ношение защитных масок

НИКОСИЯ, 5 января. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Кипра рекомендовало немедленно начать вакцинацию от COVID-19 жителей острова, относящихся к уязвимым группам населения, прежде всего пожилых людей. Об этом говорится в заявлении, распространенном ведомством в связи со вспышкой заболевания, которая наблюдается в последние недели в стране.

"Министерство здравоохранения рекомендует [начать] немедленную вакцинацию обновленной вакциной против COVID-19, а также вакциной против гриппа в основном людей старше 60 лет и граждан, имеющих сопутствующие заболевания", - указывается в документе.

Днем ранее комитет по научному мониторингу COVID-19 под председательством главы Минздрава Попи Канари рекомендовал вернуть обязательное ношение защитных масок, а также ввести тесты на ковид при посещении некоторых общественных мест, в первую очередь медучреждений и домов престарелых, в связи с увеличением числа заразившихся коронавирусом. В сообщении комитета указывается, что подштаммы "омикрона-2" с преобладающим штаммом JN.1 находятся на подъеме среди населения, хотя об эпидемиологической волне речь не идет. В этой связи было решено ввести обязательное ношение масок и тестирование на ковид для лиц старше 12 лет, посещающих больницы, амбулатории, стоматологические клиники, дома престарелых и другие места по уходу за пожилыми людьми. Свои рекомендации члены комитета направили на рассмотрение кабинету министров страны.