Он посмотрел аэродинамический комплекс Goodsky и мечеть в "Гордость мусульман" в городе Шали

ГРОЗНЫЙ, 5 января. /ТАСС/. Бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер, ранее служивший в разведке в Корпусе морской пехоты США посетил Грозный. Ему провели экскурсию по Российскому университету спецназа, сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

"В Грозный прибыла делегация во главе с американским военным экспертом, бывшим морпехом и разведчиком ВС США Скоттом Риттером", - написал Кадров.

В аэропорту Грозного гостей встретил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев. "Первым делом Скотт Риттер посетил Российский университет спецназа, где его ожидал <...> председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов. В ходе непринужденного разговора они обсудили ситуацию в мире и специальную военную операцию на Украине. Скотт Риттер широко известен своей последовательной критикой внешней политики США, а также действий украинской стороны", - написал Кадыров. Гости постреляли из огнестрельного оружия на полигоне университета.

Глава региона добавил, что гости посетили аэродинамический комплекс Goodsky, где опробовали крупнейшую в Европе аэротрубу с помощью инструкторов. Завершающим пунктом визита делегации стало посещение крупнейшей мечети в Европе "Гордость мусульман" в городе Шали.

Делясь впечатлениями от визита в региона, Риттер отметил, что у бойцов из Чечни "отличная репутация". "Они славятся храбростью и целеустремленностью, и, к счастью, я не встретился с ними в бою и надеюсь, никогда не почувствую на себе все их качества, проявляемые в сражениях. Это большая честь встретиться с чеченскими бойцами и очень интересно наблюдать за их тренировками", - сказал Риттер на видео в канале Кадырова.