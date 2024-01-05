Аэропорт Екатеринбурга запустил субсидированные рейсы в Архангельск и Ульяновск

И.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев добавил, что есть и другие новые маршруты, востребованные населением, которые регион готов поддержать

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 января. /ТАСС/. Субсидированные рейсы по двум новым направлениям - в Архангельск и Ульяновск - запустили в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге, всего в 2024 году Свердловская область субсидирует межрегиональные перевозки на 14 маршрутах. Об этом сообщил и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев.

"Губернатор Евгений Куйвашев поручил в бюджете на 2024 год запланировать 430 млн рублей на субсидирование межрегиональных авиаперевозок. В этом году, как и в прошлом, регион будет частично компенсировать гражданам стоимость билетов на 14 маршрутах. Мы сохранили самые популярные направления и добавили в перечень, утвержденный Росавиацией, два новых - Архангельск и Ульяновск", - привели слова Чегаева в пресс-службе аэропорта Кольцово.

Он добавил, что есть и другие новые маршруты, востребованные населением, которые регион готов поддержать за счет областного бюджета, они ждут решения Росавиации.

В пресс-службе аэропорта также отметили, что в 2024 году за счет регионального бюджета будут снижены цены на билеты из Екатеринбурга в Архангельск, Барнаул, Кемерово, Магнитогорск, Махачкалу, Нижний Новгород, Новокузнецк, Омск, Оренбург, Саратов, Ставрополь, Тобольск, Томск, Ульяновск, а также еще по 12 направлениям. В частности, перелеты в Надым, Нижневартовск, Ноябрьск, Нягань, Пензу, Петрозаводск, Салехард, Советский, Урай, Ханты-Мансийск, Белоярский, Сыктывкар будут профинансированы из бюджета принимающих регионов и федерального бюджета. В общей сложности по льготным ценам можно будет купить билеты на 26 направлений. Ожидается, что полеты по льготной программе будут выполнять авиакомпании Red Wings, "Ямал", Utair, "Азимут", "Руслайн", "Северсталь", "Аэрофлот" и "ЮВТ аэро".

Исполнительный директор аэропорта Кольцово Александр Пастухов отметил, что в 2023 году аэропорт преодолел планку в 7 млн пассажиров. По данным Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, за 11 месяцев 2023 года авиакомпании перевезли по субсидируемым маршрутам свыше 160 тыс. пассажиров, что на 5% больше плановых показателей.