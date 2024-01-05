В Саратовской области появится национальный парк "Дьяковский лес"

Он расположится на территории Краснокутского муниципального района

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Особо охраняемая природная территория федерального значения - национальный парк "Дьяковский лес" появится в Саратовской области. Соответствующее постановление, утверждающее создание парка, подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Общая площадь национального парка составит более 18,5 тыс. га. Он расположится на территории Краснокутского муниципального района на базе памятника природы регионального значения "Дьяковский лес", который является единственным крупным лесным массивом в заволжских степях", - говорится в сообщении на сайте кабмина.

Отмечается, что в нем обитают редкие виды животных и птиц, произрастает более 700 видов растений, часть из которых занесена в Красную книгу России.

Согласно сообщению на сайте кабмина, работа ведется в рамках федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", входящего в национальный проект "Экология".