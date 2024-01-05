В Швеции установили новый температурный рекорд за последние 25 лет

В Наймакке зарегистрировали минус 43,8 градуса

СТОКГОЛЬМ, 5 января. /ТАСС/. Температурный рекорд сезона морозов в Швеции снова побит. В Наймакке северного муниципалитета Кируна в четверг было зарегистрировано минус 43,8 градуса.

"Это самая низкая январская температура в Швеции с 1999 года", - прокомментировал Шведский метеорологический и гидрологический институт.

В результате похолодания на севере страны в нескольких местах температура опустилась ниже минус 40 градусов. Самая холодная температура в сезоне впервые в начале недели была отмечена в Никкалуокте - минус 41,6 градуса, но вскоре после этого в Квиккьокке-Орреньярке отметка термометра опустилась до минус 43,6. Теперь зарегистрирован еще более низкий показатель.

Из-за сильных холодов в нескольких местах на севере страны было отменено движение поездов и автобусов.

По прогнозам синоптиков, в воскресенье ветры на севере Швеции развернутся на северо-запад и унесут с собой самый холодный воздух.