Верховный суд отказался выплатить компенсацию Алексею Воеводину за дело длиной в шесть лет

Лидер неонацистской банды в 2016 году избил до смерти своего сокамерника

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Верховный суд России отклонил иск лидера неонацистской банды Алексея Воеводина с требованием выплатить ему более 800 тыс. рублей за шестилетнюю волокиту при рассмотрении дела об убийстве им своего сокамерника в колонии для пожизненно осужденных "Полярная сова". Это следует из материалов дела, опубликованных на сайте суда.

"В удовлетворении административного искового заявления Воеводина Алексея Михайловича о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок отказать", - говорится в судебном акте.

Согласно материалам дела, Воеводин в 2016 году избил до смерти своего сокамерника. Следствие и суд в общей сложности заняли более шести лет, что было обусловлено формальными ошибками при сборе доказательств, вынуждавшими возвращать дела на доследование, и сложностями в организации судебного процесса, где подсудимый и 40 свидетелей являлись осужденными на пожизненное лишение свободы, что требовало особых мер безопасности при организации их допросов.

Дополнительной сложности процесса прибавляло то обстоятельство, что Воеводин потребовал рассмотрения дела с участием присяжных заседателей. Наконец, в апреле 2022 года был вынесен обвинительный вердикт и приговор, которые ничего не изменили в судьбе Воеводина, отбывающего пожизненный срок лишения свободы.

Воеводин счел свои права нарушенными длительным разбирательством и обратился в Верховный суд с иском о компенсации ущерба. Рассмотрев доводы сторон, суд пришел к выводу об отсутствии волокиты в этом деле.