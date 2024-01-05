Полиция Лондона не намерена начинать расследование против принца Эндрю по делу Эпштейна

Речь идет о деле о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних

ЛОНДОН, 5 января. /ТАСС/. Полиция Лондона не собирается начинать расследование в отношении брата короля Великобритании Карла III принца Эндрю по делу о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних в связи с отсутствием новых сведений. Об этом говорится в заявлении правоохранительных органов, которое приводит телеканал Sky News.

"Как и в любом другом вопросе, если новая и актуальная информация будет представлена нашему вниманию, то мы оценим ее. Никакого расследования начато не было", - сказано в нем.

В четверг члены антимонархической группы Republic обратились в Скотленд-Ярд с требованием начать расследование в отношении принца Эндрю. Это произошло после того, как американский суд опубликовал документы, связанные с делом американского финансиста Джеффри Эпштейна, в которых 70 раз упоминается имя принца.

Обнародованные к настоящему моменту бумаги содержат показания, которые против него еще 10 лет назад анонимно давала американка Вирджиния Джуфре и которые подкреплены заявлениями другой свидетельницы, участвовавшей в секс-вечеринках, организовывавшихся Эпштейном для высокопоставленных гостей. Впоследствии Джуфре публично выступила с обвинениями против принца Эндрю, заявив, что он был среди нескольких мужчин, с которыми ее в 17-летнем возрасте принуждали заниматься сексом.

На протяжении многих лет принц отрицал эти обвинения, но, после того как Джуфре подала против него иск в США, оказался вынужден урегулировать спор во внесудебном порядке, для чего выплатил женщине компенсацию, размер которой, по данным СМИ, мог достигать £12 млн (около $15 млн). Полиция Лондона дважды - в 2015 и 2021 годах - отказывалась начинать расследование в отношении принца Эндрю, так как большинство эпизодов, упоминаемых Джуфре, имели место за пределами Соединенного Королевства. При этом, по ее словам, именно в Лондоне в 2001 году произошла одна из ее встреч с принцем, ради которого девушку привезли в Великобританию на частном самолете Эпштейна.

Скандал вокруг принца

Еще в конце 2019 года из-за скандала, вызванного делом Эпштейна и повторными обвинениями со стороны Джуфре, принц Эндрю был вынужден отказаться от исполнения официальных обязанностей. В 2022 году по решению Елизаветы II он также был лишен почетных воинских званий и роли покровителя некоторых общественных организаций. Кроме того, принц потерял право использовать официальный титул "Его Высочество", хотя сохраняет его за собой, как и титул герцога Йоркского.

Эпштейн, с которым принц Эндрю годами поддерживал тесную дружбу, был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.