Сын Делона утверждает, что семейные разбирательства не связаны с наследством

Антони заявил, что вместе с братом Аленом-Фабьеном выступает в первую очередь за уважение воли отца

ПАРИЖ, 5 января. /ТАСС/. Внутренние разбирательства в семье актера Алена Делона с подачей жалоб в суд не связаны с переделом наследства, утверждает его сын Антони.

"Это не проблема наследования, не проблема преемственности, - заявил он в эфире телеканала CNEWS. - С преемственностью все решено, проблем с деньгами нет". Сын актера уточнил, что его сестра Анушка получит 50% имущества и денег отца, тогда как им с братом Аленом-Фабьеном достанется по 25%, и этот вопрос урегулирован.

Антони заявил, что вместе с братом выступает в первую очередь за уважение воли его отца, который якобы хочет провести свои последние дни в его доме в коммуне Души. Сестру же он обвиняет в желании увезти отца в Швейцарию, чтобы избежать уплаты налогов после его смерти. Также он заявил, что Анушка якобы своими действиями подыгрывает спутнице Делона Хироми Роллен, которую он считает ответственной за причинение актеру морального вреда.

Череда обвинений

Ранее прокуратура коммуны Монтаржи (центральная часть Франции) отклонила две жалобы, поданные детьми 88-летнего Алена Делона на его спутницу Хироми Роллен. К направленной его детьми жалобе позднее присоединился и сам Делон. Как сообщил телеканал France 3, Роллен, в частности, "вскрывала личную корреспонденцию актера", а также похищала его письма. Отдельную жалобу против 66-летней женщины подал Антони Делон. Он обвинил ее в "домогательстве, насилии над уязвимым лицом, злоупотреблении слабостью и жестоком обращении с собаками актера". В свою очередь Роллен подала иск против детей актера, обвинив их в клевете, насилии и краже.

По данным агентства AFP, решение отклонить жалобы было принято в связи с тем, что родственники актера не предоставили достаточных доказательств. Встречная жалоба Роллен, в которой она утверждала, что дети актера оклеветали ее, была отклонена по той же причине.

В то же время Ален Делон сообщил о намерении подать жалобу на Антони из-за разглашения в интервью журналу Paris Match подробностей относительно его личной жизни и состояния здоровья. Как сообщило агентство AFP со ссылкой на адвоката актера Кристофа Айела, Ален Делон "крайне шокирован выступлениями своего сына в СМИ, он осудил комментарии, направленные на то, чтобы навредить ему и его дочери".

В интервью журналу Paris Match, опубликованном в среду, Антони Делон заявил, что его отец испытывает серьезные проблемы со здоровьем, а также сообщил, что подал жалобу на свою сестру Анушку, обвинив ее в том, что она скрыла от него данные о когнитивных нарушениях у артиста.

Ален Делон в 2017 году объявил о завершении карьеры в кино. Актер, перенесший инсульт летом 2019 года, снялся более чем в 90 фильмах. Он прославился своей работой в картинах "На ярком солнце" (Plein soleil, 1960), "Рокко и его братья" (Rocco e i suoi fratelli, 1961), "Леопард" (Le Guepard, 1963), "Бассейн" (La Piscine, 1969), а также в советско-французском фильме "Тегеран-43" (1980).

В мае 2019 года на Каннском фестивале Делон удостоился почетной "Золотой пальмовой ветви" за выдающуюся карьеру в кино.