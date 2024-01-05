В Воронежской области планируют увеличить число мест в ПВР для жителей Белгорода

В пункты временного размещения приехали несколько семей

ТАСС, 5 января. Несколько семей из Белгорода воспользовались пунктами временного размещения (ПВР) в Воронежской области, власти региона готовы увеличить число мест в ПВР. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

"В последние дни участились обстрелы со стороны Украины жилых кварталов и гражданских предприятий в Белгороде. Понимая всю сложность ситуации, мы предложили соседям воспользоваться нашими пунктами временного размещения. Несколько семей накануне уже приехали в них. При необходимости подготовим еще больше мест в ПВР", - написал Гусев.

Он сообщил, что находится на связи с главой Белгородской области Вячеславом Гладковым и не сомневается, что его команда справится с трудностями. "Знаю, что наши военнослужащие также делают все возможное, чтобы обезопасить российское небо", - написал губернатор Воронежской области.

В пятницу Гладков рассказал, что власти Белгородской области готовы в целях безопасности вывезти семьи из Белгорода в Старый Оскол и Губкин, для этого необходимо оставить заявку. От глав других регионов также поступали предложения оказать помощь жителям Белгородской области.

Как ранее сообщал Гладков, за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины обстреляли Белгород, Шебекинский и Грайворонский городские округа, территории Белгородского, Краснояружского и Волоконовского районов Белгородской области. В Белгороде сработала система ПВО, было сбито 10 воздушных целей. В результате обстрелов в ночь на пятницу в Белгороде были повреждены 92 квартиры в 10 многоквартирных домах, 1 частное домовладение, 4 хозяйственных субъекта, осколками посечен 31 автомобиль.