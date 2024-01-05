Икону "Троица" доставили в храм Христа Спасителя

Она будет находиться там в дни празднования Рождества Христова

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Икона "Троица" Андрея Рублева доставлена из Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря в храм Христа Спасителя, где она будет находиться в дни празднования Рождества Христова. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви.

"Вечером 5 января 2024 года в кафедральный соборный храм Христа Спасителя г. Москвы была принесена икона Святой Троицы, написанная преподобным Андреем Рублевым. <...> В дни празднования Рождества Христова знаменитый образ будет находиться в храме Христа Спасителя, где Святейший Патриарх Кирилл совершит праздничные богослужения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что при перенесении икону сопровождали директор центра Грабаря Дмитрий Сергеев, главный хранитель Государственной Третьяковской галереи Татьяна Городкова, а также клирик храма Христа Спасителя протоиерей Георгий Мартынов. В центре Грабаря "Троица" находилась под научным наблюдением в специальном помещении с климат-контролем.

По благословению предстоятеля Русской православной церкви древний образ в храме Христа Спасителя встретили управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Григорий, руководитель Правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега), епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл, а также духовенство храма.

"Образ Святой Троицы был помещен в специальный киот и установлен у правого клироса храма", - говорится в сообщении. Перед иконой также был совершен молебен.

15 мая 2023 года стало известно о решении президента РФ Владимира Путина передать Русской православной церкви икону "Троица", созданную преподобным Андреем Рублевым в первой четверти XV века. С 1929 года икона находилась в Государственной Третьяковской галерее. 12 июля патриарх Кирилл и министр культуры РФ Ольга Любимова утвердили договор о передаче "Троицы" Троице-Сергиевой лавре.