МЧС взяло на контроль более 12 тыс. храмов по России в Рождество

В преддверии праздника сотрудники Госпожнадзора оценили соблюдение мер пожарной безопасности в церквях, задействованных в его проведении, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. МЧС России взяло на особый контроль более 12 тыс. православных храмов в целях обеспечения безопасности прихожан, решивших посетить рождественскую службу. Об этом сообщил глава ведомства Александр Куренков.

"В целях обеспечения безопасности прихожан, решивших посетить рождественскую службу, в православных храмах организовано дежурство сотрудников МЧС России. На особом контроле ведомства, их более 12 тыс. по всей стране", - сказал он.

Куренков отметил, что уже на стадии подготовки предприняты все меры, чтобы праздничные мероприятия прошли без происшествий. Как пояснили в пресс-службе ведомства, в преддверии праздника сотрудники государственного пожарного надзора оценили соблюдение мер пожарной безопасности в храмах и церквях, задействованных в его проведении.

"Во время профилактических мероприятий специалисты ведомства уделили особое внимание состоянию путей эвакуации, работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации, безопасному применению открытых источников огня, организации дежурства администрации объектов, готовности обслуживающего персонала к действиям в случае возникновения пожара, состоянию электрооборудования, противопожарного водоснабжения и наличию первичных средств пожаротушения", - пояснили в пресс-службе.

Кроме того, дополнительные инструктажи по пожарной безопасности проведены со служителями и персоналом. Также отработаны действия на случай возникновения чрезвычайной ситуации.