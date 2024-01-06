В Пятигорске на средства курсбора благоустроят улицы и высадят деревья в 2024 году

Глава курорта Дмитрий Ворошилов отметил, что планируется собрать 122 млн курортного сбора

ПЯТИГОРСК, 6 января. /ТАСС/. Пятигорск в 2024 году рассчитывает собрать 122 млн рублей курортного сбора, на эти средства благоустроят ряд улиц, а также высадят деревья и установят туалеты. Об этом сообщил ТАСС глава курорта Дмитрий Ворошилов.

"По прогнозным данным, в 2024 году курортный сбор составит 122 млн рублей. На них планируется благоустройство улиц академика Павлова и Пастухова, высадка новых зеленых насаждений в Парке Победы и Комсомольском парке, сквере напротив санатория "Дон", на бульваре Гагарина. Будут установлены автономные туалетные модули в Комсомольском парке, в районе места дуэли М. Ю. Лермонтова, Пятигорского терренкура, а также системы автополива в Парке Победы, районе Академической галереи и бульвара Гагарина", - сказал Ворошилов.

По его словам, по итогам 11 месяцев 2023 года объем курортного сбора составил 110 млн рублей. Всего в 2023 году ожидается получить около 115 млн рублей курортного сбора. Это более чем в два раза выше показателя 2022 года.

"Нужно учитывать, что с 2023 года сумма курортного сбора составляет 100 рублей в сутки, тогда как в 2022 году она была 50 рублей в сутки. Рост курортного сбора в текущем году связан также с увеличением туристического потока", - добавил собеседник агентства.

Он отметил, что в 2023 году завершилось благоустройство летнего кинотеатра на площадке между гротом Дианы и скульптурой "Орел", а также сквера "Подкова" с фонтаном в районе микрорайона "Белая Ромашка".