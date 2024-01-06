Выигравший миллиард в "Русском лото" пока не явился за призом

Операционный директор по маркетингу "Столото" Варвара Басанович заявила, что миллиардера ждут в лотерейном центре компании для оформления выигрыша

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Житель Тюмени, выигравший 1 млрд рублей в новогоднем тираже "Русского лото", пока еще не оформил свой выигрыш. Об этом сообщила пресс-служба компании "Столото".

"Мы очень ждем лотерейного миллиардера в лотерейном центре "Столото" для оформления выигрыша и призываем всех участников проверить свои билеты. Ведь помимо главного приза в 1 млрд рублей по всей стране в этом году появились лотерейные миллионеры и обладатели других крупных выигрышей", - говорит операционный директор по маркетингу "Столото" Варвара Басанович, ее слова приводит пресс-служба.

По итогам "Новогоднего миллиарда" от "Русского лото", разыгранного 1 января 2024 года, один из его участников стал третьим лотерейным миллиардером в России, говорится в сообщении. Ранее эту сумму выигрывали участники новогоднего тиража "Русского лото" в 2020 и 2023 годах. Выигрышный билет находился в подарочном тубусе с 10 билетами на новогодний тираж, приобретенном 7 декабря 2023 года в точке продаж "Столото" в тюменском ТЦ "Дарина".

Продавшая билет работница точки продаж "Столото" Марина Клюсова признается, что порадовалась за победителя-миллиардера. "Когда смотрела розыгрыш в эфире и услышала, что главный приз выиграл тюменец, сначала даже не поверила, но потом я испытала чувство гордости и счастья за победителя. Очень приятно осознавать, что именно в нашей торговой точке был куплен билет, который принес самый крупный выигрыш", - цитирует ее пресс-служба.

Всего по итогам новогоднего тиража "Русского лото" выиграли более 9,2 млн билетов, разыграно более 2,7 млрд рублей, в том числе 100 призов по 1 млн рублей: 87 человек выиграли по миллиону, оставшиеся 13 призов по 1 млн рублей разделили между собой 80 участников (каждый выиграл по 162,5 тыс.). Еще один приз в 10 млн рублей разделили 22 победителя (каждый выиграл более 454,5 тыс.). 9 из 87 участников, выигравших миллион, уже оформили выигрыши, первыми традиционно стали жители Москвы и соседних регионов.

В 2023 году 67% победителей с крупными выигрышами оформили их в январе, 19% - в феврале (включая приз в 1 млрд рублей), последний из 75 миллионеров прошлогоднего новогоднего тиража "Русского лото" обратился за оформлением в декабре. Причины задержек - выбор способа оформления (по почте или лично в Москве), необходимость договориться на работе о поездке и спланировать ее. Также победители не сразу вспоминали о купленных билетах. Общий срок обращения за выигрышем - около 3,5 лет с даты тиража: если за это время победитель не объявится, выигрыш будет в полном объеме перечислен в федеральный бюджет, сообщает "Столото".