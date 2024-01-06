СМИ: участников поддержанной оппозицией рок-группы задержали в Белоруссии

В сюжете телерадиокомпании "Могилев" задержанные заявили, что в 2020 году попали под влияние оппозиции и стали жертвами манипуляции

МИНСК, 6 января. /ТАСС/. Белорусские правоохранители задержали участников рок-группы Nizkiz, клип на одну из песен которой активно распространялся в ходе протестных акций в республике в 2020 году. Об этом сообщила телерадиокомпания "Могилев".

По данным телеканала, трое из четырех участников группы были задержаны в Могилеве. В сюжете демонстрируются видеозаписи с задержанными, на которых они заявляют, что в 2020 году попали под влияние оппозиции и стали жертвами манипуляции, а теперь сожалеют о своих действиях. "В 2020 году нашу популярность решили использовать. Нам предложили снять клип на акциях протеста в Минске. На волне эмоций, информационного шума мы согласились, - говорит на видеозаписи солист группы Александр Ильин. - На нас обратила внимание оппозиция, которая году в 2018-м проводила концерт в Минске, посвященный столетию БНР (провозглашенной в марте 1918 года в условиях германской оккупации и просуществовавшей несколько месяцев Белорусской народной республики - прим. ТАСС), и пригласила нас как одного из участников. Дальше нас приглашали на съемки музыкальных передач на польском телеканале "Белсат" (признан в Белоруссии экстремистским формированием, его деятельность запрещена на территории страны - прим. ТАСС). Этот же канал записывал наши выступления".

"Сейчас я понимаю, что целью тех, кто руководил протестами в Белоруссии, было стравить людей, посеять рознь, создать картинку в интернете", - заявил Ильин.

Группа Nizkiz была создана в Могилеве в 2008 году, исполняла песни на белорусском и русском языке. После протестных событий 2020 года, вызванных несогласием оппозиции с победой на президентских выборах действующего главы государства Александра Лукашенко, все участники группы покинули Белоруссию и проживали и выступали в Европе.