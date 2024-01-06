Наблюдатели из РФ прибыли в Бангладеш на предстоящие 7 января парламентские выборы

Глава делегации Андрей Шутов отметил, что в настоящее время здесь уже зарегистрировано около 200 представителей зарубежных стран

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 января. /ТАСС/. Делегация из трех наблюдателей из России прибыла в Бангладеш для работы на всеобщих парламентских выборах, которые пройдут 7 января. Как сообщил корреспонденту ТАСС по телефону из Дакки глава делегации, член Центральной избирательной комиссии РФ Андрей Шутов, выборы в этой южноазиатской стране вызывают интерес во всем мире.

"Сегодня из России прибыли три наблюдателя. Эти выборы вызывают большой интерес, достаточно сказать, что в настоящее время здесь уже зарегистрировано около 200 представителей зарубежных стран", - сказал Шутов.

Он добавил, что нынешнее бангладешское руководство демонстрирует открытость избирательной системы и стремится обеспечить принцип прозрачности избирательного процесса с тем, чтобы продемонстрировать, что выборы прозрачны и легитимны.

"Мы будем вести активное наблюдение на избирательных участках, посетим несколько таких участков в столице Дакке, чтобы составить впечатление о том, как идет голосование, как проявляют активность различные политические партии и организован избирательный процесс на каждом участке, какова активность избирателей. То есть мы будем отслеживать все параметры процесса голосования", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что прибывшая российская делегация стала первыми наблюдателями на выборах в Бангладеш от нынешнего состава Центризбиркома России. "Мы имеем большой опыт проведения международного наблюдения на выборах, посещали разные страны мира и готовы использовать накопленный нами опыт для того, чтобы оценить результаты проведения выборов в Бангладеш. Мы также планируем общаться с нашими коллегами, международными наблюдателями в том числе из стран СНГ, Китая и других государств", - рассказал Шутов.

На предстоящих 7 января всеобщих парламентских выборах действующая премьер-министр Бангладеш, лидер партии "Авами лиг" Шейх Хасина намерена добиваться переизбрания в четвертый раз. Основной оппозиционной силой выступает Национальная партия Бангладеш, которая минувшим летом начала активную кампанию уличных протестов, требуя отставки действующего премьера.