На Украине "мобилизацию" назвали словом 2023 года

Среди других претендентов были слова "контрнаступление", "уклонист", "яйца по 17 гривен"

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Онлайн-словарь современного украинского языка и сленга "Мыслово" выбрал термин "мобилизация" словом 2023 года. Об этом сообщается на его сайте.

"Термин находился в центре общественной дискуссии в течение всего года с пиковым интересом в декабре, когда правительство внесло в парламент неоднозначный законопроект о мобилизации", - говорится в сообщении.

Среди других претендентов на то, чтобы стать словом года, были "контрнаступление", "уклонист", "яйца по 17 гривен" (отсылка к резонансному скандалу в Минобороны Украины - как олицетворение коррупции), "дрон" и выражение "лето в Крыму" в значении завышенных ожиданий (отсылка к заявлениям некоторых представителей украинских властей о планах захватить Крым).

Согласно информации на сайте, онлайн-словарь "Мыслово" был создан в 2012 году для фиксации неологизмов и новшеств современного украинского языка. Каждый пользователь может предложить добавить туда свое слово или устойчивое выражение и определение к нему. По итогам года словарь выбирает "слово года", исходя из его популярности и значимости. В частности, в 2021 году таким словом стала "вакцина", в 2020 году - "коронавирус", в 2017 - "безвиз", а в 2016 - "коррупция".

Мобилизация на Украине

Всеобщая мобилизация была объявлена на Украине с февраля 2022 года и с тех пор неоднократно продлевалась. Действия представителей территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) становились причиной скандалов, а коррупция в ТЦК вынудила президента страны Владимира Зеленского сменить всех областных военкомов и устроить массовую проверку. Несмотря на это в соцсетях регулярно появляются видео, на которых военкомы пытаются с применением силы вручать повестки на улицах, в общественном транспорте или в спортзалах, а многие мужчины, по информации СМИ, буквально месяцами не выходят из дома.

На этом фоне 25 декабря в парламент внесли законопроект о новых правилах мобилизации, который предполагает существенное снижение числа категорий лиц, имеющих право на отсрочку, а также ужесточающий ответственность для уклонистов.