Патриарх Кирилл напомнил, что Христос спас человечество от неправильного жизненного пути

Глава РПЦ также призвал молиться о близких, о самих себе и о России

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Рождественскую ночь напомнил, что Иисус Христос спас человечество от неправильного жизненного пути, отметив, что спасение можно обрести через жертвенную любовь. Свою речь патриарх произнес перед праздничной Рождественской службой в кафедральном соборном храме Христа Спасителя.

"[Христос] спас нас от неправильного жизненного пути, от неправильной жизненной ориентации. <...> Господь сказал всем нам, что главным законом человеческой жизни является любовь. Это чувство возвышенное, прекрасное, является наивысшей ценностью, достигая которую человек обретает спасение. <...> Эта та любовь, которая связана с жертвенностью", - сказал он.

Глава РПЦ также призвал молиться о близких, о самих себе и о России, чтобы "никакая чужая злая воля не сумела нарушить мирного течения жизни".

Праздник Рождества установлен в честь рождения Иисуса Христа и символизирует примирение человека с Богом. Появление в мире Спасителя христиане считают центральным событием всей человеческой истории. По учению церкви, Рождество предвозвещает искупительный подвиг Христа и обновление человеческой природы, пораженной грехопадением первых людей.

7 января (25 декабря по старому стилю) Рождество вместе с Русской православной церковью встречают еще несколько поместных православных церквей мира, старообрядцы и греко-католики.