Путин обсудил с детьми Героев РФ их впечатления от Москвы

Они рассказали президенту России о своих увлечениях и планах

НОВО-ОГАРЕВО, 7 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в канун Рождества пригласил в свою подмосковную резиденцию семьи Героев РФ, погибших в ходе специальной военной операции. В процессе неформального общения дети (среди них были и малыши, и ребята старшего возраста) и их мамы поделились с главой государства впечатлениями от экскурсий по Москве.

"Я попросил своих коллег организовать вам предрождественские праздничные мероприятия. Надеюсь, вам понравилось", - обратился глава государства к участникам встречи. "Есть какие-то замечания?", - с улыбкой спросил он. Один из мальчиков тут же отозвался: "Спасибо за каникулы, президент! Они были очень крутые!". Наиболее яркие воспоминания остались у семей от посещения Московского зоопарка. В ответ на это Путин поинтересовался: "Панду видели? А малышку-панду? Там появилась маленькая пандочка". Также сильное впечатление произвели посещение выставки "Россия" на ВДНХ и Красной площади.

Во встрече приняли участие пять семей, некоторые из них впервые побывали в Москве. Зашла речь и о погоде - в Москве в дни каникул стояли сильные морозы. В беседе с семьей из Якутии глава государства отметил, что в этом регионе бывает и минус 50 градусов. "При минус 50 такое впечатление, что туман, на самом деле это воздух замерзает", - добавил Путин.

Кроме того, ребята рассказали президенту о своих увлечениях и планах. А один из мальчиков пригласил главу государства на презентацию книги о своем отце. "Про папу [книга]. Мой папа - Герой России, он отдал свою жизнь за всех нас", - сказал ребенок. "Спасибо тебе большое, а ты мне книжку дашь посмотреть? Я с удовольствием", - заверил Путин.

Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес помощников президента, которые сопровождали семьи на экскурсиях: "Все было так организовано, каждый нашел что-то для себя, каждая деталь продумана". "Обязательно скажу [им о ваших впечатлениях]", - пообещал Путин.

Развлекательная программа продолжилась вечером в Ново-Огареве - там детям показали президентскую конюшню. Ребята рассказали, что кормили лошадей "с ладошки", и те не кусались. "Они аккуратно это делают", - с улыбкой прокомментировал глава государства. Завершился же вечер праздничным ужином и совместным посещением Рождественской службы в домовой церкви в Ново-Огареве.