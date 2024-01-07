В Норильске объявили штормовое предупреждение

Меры приняты из-за ветра, достигающего 25 м/с

ТАСС, 7 января. Штормовое предупреждение из-за ветра, достигающего 25 м/с объявлено в Норильске Красноярского края. Об этом сообщили в администрации города.

"Управление ГО и ЧС города Норильска предупреждает: C 13:00 7 января 2024 года объявляется "Штормовое предупреждение" в НПР (Норильский промышленный район - прим. ТАСС) по очень сильному ветру", - говорится в Telegram-канале городской администрации.

Пресс-служба краевого главка МЧС также предупредила об опасных погодных условиях на юге Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района - ожидается сильный ветер с порывами 25 м/с и более, метель.