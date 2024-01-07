Воробьев заявил, что все силы брошены на ликвидацию аварии в Подольске

Губернатор Подмосковья отметил, что в обстоятельствах происшествия на котельной разбираются правоохранительные органы

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Власти Московской области направили все силы и средства на возобновление подачи тепла в неотапливаемых домах микрорайона Климовск в Подольске. В ситуации с аварией на котельной разбираются правоохранительные органы. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в Telegram-канале.

"Двое суток работаем в Климовске - где тяжелая ситуация с отоплением. Здесь развернут оперативный штаб. Мы бросили все силы и средства, чтобы как можно скорее решить проблему и подать тепло во все квартиры микрорайона. Владелец частной котельной допустил аварию, в обстоятельствах которой разбираются правоохранительные органы", - сказал Воробьев.

Отмечается, что к ликвидации последствий подключили предприятия из разных округов Подмосковья. Губернатор добавил, что всего в Климовске остались без отопления 170 домов. Вчера удалось запустить один котел, к середине дня к нему подключили дома на Заводской и Молодежной улицах. Он также подчеркнул, что в ближайшее время специалисты запустят второй котел на 20 гкал на котельной завода. Это позволит усилить текущую мощность котельной примерно в два раза и стабилизирует параметры. После этого можно будет дать тепло в дома третьей очереди - ожидается это к середине дня.

"Понимаем всю сложность ситуации. Преодоление последствий аварии - сейчас абсолютный приоритет. Делаем все возможное", - заключил Воробьев.

Губернатор добавил, что следующим этапом планируется запустить отопление в оставшиеся дома по Симферопольской улице, проспекту 50-летия Октября и по улице Мичурина. В настоящий момент рабочие меняют запорную арматуру на магистральном трубопроводе на пересечении улиц Мичурина и Театральной, что позволит дать тепло еще в 33 дома. "Пока идут аварийные работы, в микрорайоне организовали пункт временного размещения в спортивном центре "Юность". Всем, кому нужно, раздаем обогреватели, дополнительные пледы, были запросы на продукты, две семьи размещены в муниципальной гостинице", - написал Воробьев.

Ранее на теплотрассе от котельной ЗАО "КСПЗ" были обнаружены три утечки, в результате чего несколько домов остались без тепла. По итогам проведенных аварийно-восстановительных работ котельная была запущена, однако после на объекте выявили технические неполадки. Для жителей были открыты пункты обогрева в гимназии им. Подольских курсантов и ДК "Машиностроитель". Вечером 5 января был запущен котел. В субботу, 6 января, глава городского округа Григорий Артамонов сообщил о введении режима ЧС локального характера из-за отсутствия тепла в части микрорайона Климовск - из-за морозов отопительная система замерзла, в результате чего при запусках появлялись новые прорывы на магистральной линии и в домах.