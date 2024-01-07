В Подольске запустили второй котел для подачи тепла в дома

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в настоящий момент к котельной подключили еще пять домов Климовска

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Второй котел запущен в работу в Подольске Московской области для увеличения мощностей и подачи тепла в неотапливаемые квартиры. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в Telegram-канале.

"Запустили второй котел. Теперь с двумя работающими котлами у нас достаточно мощностей, чтобы обогреть квартиры, в которых не было отопления. Проблемой сейчас может стать состояние системы отопления в жилых домах (трубы и батареи), которые могли быть частично разморожены. Мы мобилизовали много аварийных бригад, которые работают над тем, чтобы подключить дома к теплу как можно быстрее", - написал Воробьев.

Он добавил, что в настоящий момент к котельной подключили еще пять домов Климовска - на Симферопольской улице и Октябрьской площади. Ранее Андрей Воробьев сообщил, что в Климовске остались без отопления 170 домов. Накануне удалось запустить один котел, к середине дня к нему подключили дома на Заводской и Молодежной улицах.

Ранее на теплотрассе от котельной ЗАО "КСПЗ" были обнаружены три утечки, в результате чего несколько домов остались без тепла. По итогам проведенных аварийно-восстановительных работ котельная была запущена, однако после на объекте выявили технические неполадки. Для жителей были открыты пункты обогрева в гимназии им. Подольских курсантов и ДК "Машиностроитель".

5 января был запущен котел. 6 января глава городского округа Григорий Артамонов сообщил о введении режима ЧС локального характера из-за отсутствия тепла в части микрорайона Климовск - из-за морозов отопительная система замерзла, в результате чего при запусках появлялись новые прорывы на магистральной линии и в домах.