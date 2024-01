Семья погибшего Кристиана Оливера попросила уважать право на частную жизнь

Родственники актера также обратились с просьбой не присылать цветов

НЬЮ-ЙОРК, 7 января. /ТАСС/. Члены семьи актера Кристиана Оливера, погибшего в результате авиакатастрофы в районе Карибских островов, попросили общественность не присылать цветов и уважать их право на частную жизнь. Заявление семьи опубликовала в соцсетях студия пилатеса WundaBar Pilates, где региональным менеджером работает вдова актера Джессика Клепсер.

"Мы глубоко опечалены в связи с произошедшим 4 января 2024 года трагическим крушением самолета, в результате которого погибли любимые члены нашей семьи. Наши дочери, Мадита (12 лет) и Анник (10 лет), вместе с отцом Кристианом, возвращались домой с отдыха на Карибах, когда в двигателе их одномоторного самолета произошла неполадка, и он рухнул в океан. К сожалению, все четверо пассажиров не выжили", - говорится в заявлении.

Родственникам особенно будет не хватать "заразительного смеха" и "духа приключений", которыми отличались девочки. Мать девочек Джессика Клепсер живет в Лос-Анджелесе, а другие их родственники, в том числе бабушка с дедушкой, тети, дяди и кузены живут в Германии. Оливер был не только голливудским, но и немецким актером.

Родственники актера попросили желающих "вместо отправки цветов" передать деньги. "Пожалуйста, уважайте требование семьи на частную жизнь в это трудное время", - сказано в их заявлении.

Актер снялся в таких сериалах и фильмах, как "Параллельные миры" (Sliders, 1995-2000), "Спецотряд "Кобра" (Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei, 1996), "Спиди Гонщик" (Speedy Racer, 2008), "Операция "Валькирия" (Valkyrie, 2008), "Мушкетеры" (The Three Musketeers, 2011), "Восьмое чувство" (Sense8, 2015-2018) и "Аванпост" (The Outpost, 2018-2021).