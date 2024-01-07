Москвичи с 2020 года перевели более 100 млн рублей на благотворительность через mos.ru

Мэр Сергей Собянин отметил, что к сервису подключено 87 проверенных благотворительных организаций

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Москвичи перевели свыше 100 млн рублей в поддержку подопечных благотворительных организаций через специальный сервис, открытый на портале мэра столицы в 2020 году.

"В 2020 году мы запустили на портале mos.ru специальный сервис. Благодаря ему оказывать поддержку нуждающимся в ней стало гораздо проще <...>. За это время более 80 тыс. жителей столицы перевели в поддержку подопечных благотворительных организаций более 100 млн рублей. Причем в 2023 году удалось собрать на 70% больше, чем годом ранее, более 54 млн рублей", - написал мэр Москвы Сергей Собянин в блоге.

Он уточнил, что на средства, проступающие от горожан, оплачиваются медицинские исследования и лекарства для тяжелобольных детей и взрослых, оказывается помощь многодетным семьям и попавшим в беду людям, закупается корм для бездомных животных и многое другое. Всего к сервису подключено 87 проверенных благотворительных организаций. "Направляя им пожертвование, горожане могут быть уверены, что оно пойдет на добрые дела", - добавил мэр.