В ВОЗ заявили, что Россия принимает участие во всех решениях организации

По словам спецпредставителя ВОЗ в РФ Мелиты Вуйнович, "весь опыт, который Россия имеет, поставляется и на площадку Всемирной организации здравоохранения"

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Российская сторона по-прежнему принимает участие абсолютно во всех решениях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), несмотря на политическую турбулентность в мире. Об этом сообщила в беседе с ТАСС специальный представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

На просьбу прокомментировать уровень взаимодействия ВОЗ и Москвы в условиях политической турбулентности в мире Вуйнович напомнила, что Россия - одна из стран - учредителей ВОЗ.

"Делегации высокого уровня участвуют во всех обсуждениях на политическом, стратегическом уровне. Когда я говорю о политическом уровне, я имею в виду политику здравоохранения, а не другую политику. Всемирная ассамблея здравоохранения, исполком, обсуждение по адаптации международных медико-санитарных правил, международные соглашения по защите от пандемии, региональный комитет Всемирной организации здравоохранения. Россия на международном уровне абсолютно везде участвует во всех решениях, которые принимает Всемирная организация здравоохранения", - подчеркнула она.

Вуйнович призвала не забывать, что эти решения принимаются всеми государствами - членами ВОЗ. "Конечно, там есть голосования, вы понимаете, как и везде в системе ООН. Секретариат может только констатировать, что какая-то резолюция принята или не принята, программная или нет, но обсуждение идет, - продолжила она. - Что касается нашего двустороннего сотрудничества, оно тоже хорошо идет. Конечно, хотелось бы больше, выше, но мы должны тоже учитывать резолюции наших управляющих органов, это региональный комитет".

По словам представителя ВОЗ, "все двери открыты, все диалоги идут". "Весь опыт, который Россия имеет, поставляется и на площадку Всемирной организации здравоохранения, как и всех других стран. Так что мы стараемся. Не могу сказать, что нет сложностей. Геополитический момент такой, что, да, это требует дополнительных усилий, но мы надеемся, что так и будет продолжаться", - резюмировала Вуйнович.