В Москве нашли фрагменты фарфоровой посуды XVIII-XIX веков

Мэр Сергей Собянин отметил, что реставраторы восстановили обширную коллекцию чайного и столового фарфора

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Специалисты нашли фрагменты фарфоровой посуды XVIII-XIX веков на Большой Татарской улице в Москве, сообщил в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Фрагменты фарфоровой посуды XVIII-XIX веков нашли во время раскопок на Большой Татарской улице. Благодаря находкам можно представить, как накрывали праздничный стол жители Замоскворечья больше 150 лет назад", - написал мэр.

Он отметил, что из найденных кусочков реставраторы восстановили обширную коллекцию чайного и столового фарфора. Там есть изделия и небольших заводов Российской империи, и известных - Кузнецовского и братьев Корниловых, фабрики Гарднера. Также присутствуют фрагменты китайского фарфора начала XVIII века.