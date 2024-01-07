Немецкие машинисты проведут 9-12 января забастовку с требованием повышения зарплаты

Их профсоюз требует также 35-часовую рабочую неделю вместо 38-часовой для сотрудников, трудящихся посменно, при сохранении полной заработной платы

БЕРЛИН, 7 января. /ТАСС/. Профсоюз немецких машинистов GDL объявил о проведении на следующей неделе общенациональной забастовки, которая грозит парализовать железнодорожное сообщение в Германии.

Как говорится в опубликованном на сайте профорганизации сообщении, стачка начнется 9 января, сначала работу прекратят в 18:00 (20:00 мск) машинисты товарных поездов. 10 января в 02:00 (04:00 мск) акция протеста распространится и на пассажирские составы концерна Deutsche Bahn. Она продлится до 18:00 (20:00 мск) 12 января.

Перед Рождеством (25 декабря) 97% членов GDL выступили за проведение в 2024 году очередной забастовки. Ее причиной стал тарифный конфликт между Deutsche Bahn и профсоюзом. Последний требует, среди прочего, повышения заработной платы для машинистов на €555 в месяц, 35-часовую рабочую неделю вместо 38-часовой для сотрудников, трудящихся посменно, при сохранении полной зарплаты.