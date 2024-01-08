В Австралии запретили демонстрацию нацистской символики и приветствия

Нарушителям соответствующего закона грозит тюремное заключение на срок до 12 месяцев

СИДНЕЙ, 8 января. /ТАСС/. Власти Австралии ввели запрет на демонстрацию нацистского приветствия и символики на территории всего государства. С соответствующим заявлением выступил генеральный прокурор страны Марк Дрейфус.

В заявлении прокурора, опубликованном на сайте ведомства, отмечается, что с 8 января 2024 года на всей территории Австралии "запрещено публично отдавать нацистское приветствие, демонстрировать нацистскую символику и торговать ею". "Этот закон гарантирует, что никому в Австралии не будет позволено прославлять действия и символы, чествующие нацистов и их порочную идеологию, или извлекать выгоду из торговли [связанными с нацизмом предметами]", - указал Дрейфус.

В соответствии с требованиями вступившего в силу закона, за публичную демонстрацию нацистского приветствия или символики, а также за торговлю предметами, связанными с нацизмом, нарушителям грозит тюремное заключение на срок до 12 месяцев.

Ранее власти австралийских штатов Виктория, Квинсленд, Новый Южный Уэльс, Тасмания и Западная Австралия запретили демонстрацию нацистской символики. В этих регионах страны за нарушение запрета предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок до 12 месяцев или штраф в размере 22 тыс. австралийских долларов ($14,7 тыс.).