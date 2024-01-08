В Приморье создание набережной города Спутник начнут в 2024 году

Министр РФ по развитию Дальнего востока и Арктики Алексей Чекунков сообщил, что город рассчитан на проживание 300 тыс. жителей

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Проектирование коммуникаций и создание набережной вдоль Амурского залива города Спутник в Приморском крае начнутся в 2024 году, написал в своем Telegram-канале министр РФ по развитию Дальнего востока и Арктики Алексей Чекунков.

"Строительство города Спутника было включено в генплан Владивостока еще 40 лет назад. <...>. Тогда планировали 200 тыс. человек. Сейчас на первом этапе будем планировать несколько компактнее, но непременно с красивой прогулочной набережной вдоль Амурского залива. Большой Владивосток (Владивосток - Спутник - Артем) будет витриной России для всего Азиатско-Тихоокеанского региона, и одним из главных ворот для туристов. В 2024 году запроектируем основные коммуникации и первые объекты Спутника, приступим к созданию набережной", - написал Чекунков.

Соглашение о создании нового города Спутник в 30 км от Владивостока было подписано в 2021 году на Восточном экономическом форуме. Спутник будет рассчитан на проживание 300 тыс. жителей, площадь застройки - 925 га, в рамках проекта хотят построить 2,8 млн кв. м. жилья. Население агломерации (вместе с населением городов Владивостока и Артема) совокупно может составить 1 млн человек.