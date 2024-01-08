В ДНР работы по восстановлению лесов пройдут на площади 300 га в 2024 году

Из них 200 га составляют работы по компенсационному лесовосстановлению

ДОНЕЦК, 8 января. /ТАСС/. Работы по лесовосстановлению пройдут на площади порядка 300 га в 2024 году в Донецкой Народной Республике (ДНР), где в результате боевых действий уничтожены более 20 тыс. га леса. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя правительства региона Владимир Ежиков.

"В 2024 году запланировано проведение работ по восстановлению леса на площади порядка 300 га, из них 200 га - это работы по компенсационному лесовосстановлению. Объемы большие, будем стараться увеличивать темп", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на сегодняшний день площадь насаждений, уничтоженных в результате боевых действий, составляет более 20 тыс. га, поэтому работа по восстановлению предстоит большая и рассчитана она не на один год.

Уже по итогам 2023 года проведены работы по лесовосстановлению сразу по нескольким направлениям на площади около 400 га: плановые лесовосстановительные мероприятия, которые проводят лесохозяйственные предприятия, составили порядка 43 га, компенсационное лесовосстановление, при котором обязательства юридических лиц по высадке новых лесов по согласованию с Рослехозом перенесены из других субъектов РФ на территорию ДНР, в этом году составило порядка 360 га. Обязательства перенесены из Республики Саха (Якутия) и Магаданской области.