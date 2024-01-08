Школьники из России примут участие в восьми основных международных олимпиадах в 2024 году

Олимпиада по математике пройдет в Великобритании, по химии - в Саудовской Аравии, по биологии - в Казахстане, по физике - в Иране

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Российские школьники в 2024 году примут участие в восьми основных международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, которые пройдут в шести странах. Для команд будут организованы учебно-тренировочные сборы на базе ведущих российских вузов, школ и образовательных центров, сообщается на сайте Минпросвещения РФ.

В июле международная олимпиада по математике пройдет в Великобритании, по химии - в Саудовской Аравии, по биологии - в Казахстане, по физике - в Иране.

"В июне российская сборная станет участником Европейской географической олимпиады в Сербии (Белград), в сентябре - Открытой международной астрономической олимпиады в российском образовательном центре "Сириус" и в олимпиаде по информатике в Египте", - сообщает Минпросвещения РФ.

Международная естественно-научная олимпиада юниоров завершит сезон 2024 года. Кроме основных международных состязаний, сборные команды России также примут участие в других олимпиадах, которые пройдут в разных странах в очном и онлайн-форматах, добавляют в министерстве.

В 2023 году на восьми международных олимпиадах российские школьники завоевали 43 медали: 34 золотые, восемь серебряных и одну бронзовую.