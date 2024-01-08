Синоптики прогнозируют оттепель в Петербурге в ближайшие дни

Температура воздуха поднимется до минус 3 градусов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 января. /ТАСС/. Оттепель ожидается в Санкт-Петербурге 9 и 10 января - температура воздуха поднимется ориентировочно до минус 3 градусов. Об этом сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

"Спасение от морозов пришло с севера, прямо с Баренцева моря. Потепление началось даже раньше и продолжалось в течение всей ночи. Вчера вечером в Санкт-Петербурге было минус 19 градусов, сейчас уже минус 7 градусов. С прохождением атмосферного фронта станет еще теплее, до минус 5 - минус 3 градусов температура должна повыситься", - написал он в Telegram-канале.

Он также отметил, что 9 января к Санкт-Петербургу придет очередной циклон с Баренцева моря, который и принесет оттепель - по прогнозам Колесова она продлится до 10 января. Похолодание и снег, по его словам, вернутся в город 11 января - температура воздуха снова понизится до минус 10 - минус 15 градусов.

"Так как началось влияние циклона, то на всей территории Ленинградской области ветрено, особенно это заметно вблизи Финского залива. В Санкт-Петербурге порывы западного ветра до 10-12 м/с будут только в первой половине дня, затем ветер ослабнет", - добавил Колесов.

4 января 2024 года среднесуточная температура в городе понизилась до минус 23,6 градуса, что стало рекордом по морозам в истории города для 4 января.