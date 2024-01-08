В Подмосковье прокуратура помогла вернуть тепло в 100 домов

Окончательное устранение выявленных нарушений продолжают находиться на контроле прокуратуры Московской области, заявили в ведомстве

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Теплоснабжение около 100 многоквартирных домов Подмосковья восстановлено после вмешательства областной прокуратуры, сообщает надзорное ведомство.

"По указанию прокурора Московской области Сергея Забатурина городские и районные прокуроры продолжают проверочные мероприятия исполнения жилищного законодательства в связи с перебоями в предоставлении коммунальных услуг жителям отдельных городских округов. Окончательное устранение выявленных нарушений, вопросы защиты прав граждан на получение коммунальных услуг надлежащего качества продолжают находиться на контроле прокуратуры Московской области", - говорится в сообщении.

Проблемы с теплоснабжением удалось разрешить в Красногорском, Лосино-Петровском, Воскресенском, Сергиево-Посадском, Наро-Фоминском городских округах и Химках. Тепло вернулось в около 100 многоквартирных домов. В Чеховском и Раменском округах восстановлено электроснабжение. В первом без света находились 33 тыс. человек, во втором - 38 многоквартирных домов и 1 200 домовладений.