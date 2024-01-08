Губернатор Севастополя наградил Машкова за вклад в развитие культуры города

Народный артист РФ отметил, что театр Олега Табакова совместно с Союзом театральных деятелей будет активно сотрудничать с городом

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев вручил почетную грамоту правительства города за вклад в развитие культуры города народному артисту РФ Владимиру Машкову. Церемония награждения прошла в рамках открытия Дня Севастополя на международной выставке-форуме "Россия", передает корреспондент ТАСС.

"Для меня это большая честь. <...> Такое внимание от этого великого и легендарного города, достойного поклонения. <...> Этот город состоит из внимательных и любящих людей", - сказал Машков.

Кроме того, актер подчеркнул, что театр Олега Табакова, художественным руководителем которого является Машков, совместно с Союзом театральных деятелей будет активно сотрудничать с Севастополем. "В надежде, что вашими талантами прирастет вся Россия", - добавил он.

Развожаев также вручил почетную грамоту правительства Севастополя за взаимодействие и поддержку инициатив города на выставке "Россия" генерального директора АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Наталью Виртуозову. За личный вклад в социально-экономическое развитие Севастополя почетную грамоту получили заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Вадим Васильев, председатель законодательного собрания города Севастополь Владимир Немцев, сенатор Екатерина Алтабаева и депутат госдумы Дмитрий Белик. Почетную грамоту правительства Севастополя за многолетний добросовестный труд и личный вклад в социально-экономическое развитие города также получила депутат госдумы Татьяна Лобач.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.