Хинштейн заявил, что главу волгоградского МЧС проверят после слов о "жалобщиках"

В соцсетях и СМИ ранее распространилась видеозапись с селекторного совещания, на которой Николай Любавин публично пожелал, чтобы у направивших на него жалобы в прокуратуру "руки отсохли и онкологией заболела вся семья"

ВОЛГОГРАД, 8 января. /ТАСС/. Проверка назначена в отношении начальника ГУ МЧС по Волгоградской области генерал-майора Николая Любавина после его публичных пожеланий в адрес лиц, направивших на него жалобы в прокуратуру. Об этом написал в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Ранее в соцсетях и СМИ была распространена видеозапись с селекторного совещания, на котором начальник ГУ МЧС России по Волгоградской области, генерал-майор Николай Любавин высказался в отношении лиц, направивших на него жалобы в прокуратуру.

"Генерал МЧС публично пожелал, чтобы у жалобщиков на него "руки отсохли и онкологией заболела вся семья". <...> Руководство ведомства уже в курсе ситуации. Назначена проверка, по итогам которой будет решен вопрос об ответственности генерал-майора в/с [внутренней службы] Любавина", - написал Хинштейн.

Он добавил, что для высшего офицера и должностного лица недопустимы подобные высказывания, а также то, что сказано это было не в частной беседе, а публично - на видеоселекторном совещании.