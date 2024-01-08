На участке трассы автодороги М-4 "Дон" затруднено движение из-за снегопада

Госавтоинспекция Ростовской области призывает автомобилистов воздержаться от поездок по региональным и федеральным автодорогам до улучшения погодных условий

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Движение затруднено из-за снегопада на участке трассы автодороги М-4 "Дон" в Ростовской области. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

"Госавтоинспекция информирует о сложной дорожной ситуации на автодороге М-4 "Дон". В связи со снегопадом затруднено движение транспорта на участке с 979-го по 1 009-й км автодороги М-4 "Дон". Личный состав строевых подразделений Госавтоинспекции переведен на усиленный вариант несения службы для обеспечения безопасности дорожного движения и оказания помощи водителям", - говорится в сообщении.

Госавтоинспекция Ростовской области призывает автомобилистов воздержаться от поездок по региональным и федеральным автодорогам до улучшения погодных условий.

Как уточнили в ГУ МВД по региону, с 17:00 Госавтоинспекцией Ростовской области введено ограничение на движение общественного и пассажирского транспорта по автомобильной дороге М-4 "Дон" на участке Каменск-Шахтинский - Шахты.

Ранее в ГУ МЧС по региону объявили штормовое предупреждение. До конца суток 8 января и в течение суток 9 января на территории Ростовской области ожидается очень сильный снег, метель.