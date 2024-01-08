Северный и Южный речные вокзалы в Москве в 2023 году посетили около 3 млн человек

По информации заммэра столицы Максима Ликсутова, на речных вокзалах провели больше 600 бесплатных мероприятий

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Порядка 3 млн человек посетили Северный и Южный речные вокзалы в столице в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"В этом году речные вокзалы приняли рекордное количество посетителей - 3 млн человек. Проведено больше 600 бесплатных мероприятий", - сказал заммэра столицы Максим Ликсутов, слова которого приводит пресс-служба.

Отмечается, что столичные речные вокзалы проводили бесплатные мероприятия в течение всего 2023 года.

"Речные гавани стали площадками крупных городских праздников. Кроме того, в сезон летней навигации от причалов можно было отправиться в круиз до 30 крупных городов и туристических центров России", - заключили в "Мосгортрансе".

Как уточняется на официальном сайте мэра и правительства столицы, Южный речной вокзал был открыт после реконструкции в конце апреля 2023 года. С этого момента его посетили более 230 тыс. гостей. Северный речной вокзал в прошлом году посетили свыше 2,6 млн человек.