На трассах Ростовской области развернули несколько ПВР из-за непогоды

В частности, пункты временного размещения развернули на базе ДК "Маяк" и детского сада "Светлячок" на 150 мест

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Пункты временного размещения (ПВР) развернуты на участках федеральной трассы М-4 "Дон" в Ростовской области из-за непогоды. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями с 979-го по 1009-й км наблюдается сложная дорожная обстановка в южном и северном направлениях. Развернуты 4 пункта обогрева (на 983, 994, 939, 995 км). ФАД М-4 "Дон", - говорится в сообщении с уточнением, что главное управление МЧС России по Ростовской области просит водителей воздержаться от поездок.

Как сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области, в связи с неблагоприятными погодными условиями, в городе Зверево, который расположен рядом с трассой М-4, развернуты два ПВР на базе ДК "Маяк" и детского сада "Светлячок" на 150 мест. Пункты обогрева готовы для оказания необходимой помощи автомобилистам, попавшим в трудную ситуацию в связи со сложными погодными условиями.

В ГУ МВД по региону сообщили, что с 17:00 Госавтоинспекцией Ростовской области введено ограничение на движение общественного и пассажирского транспорта по автомобильной дороге М-4 "Дон" на участке Каменск-Шахтинский - Шахты. По данным "Автодора", из-за сложных погодных условий временно остановлен проезд грузовых транспортных средств и автобусов по М-4 "Дон" от Каменска-Шахтинского до Шахт, организован объезд по маршруту: М-4 961 км - Зверево - Гуково - Новошахтинск - М-4 1001 км.

Ранее в ГУ МЧС по региону объявили штормовое предупреждение. До конца суток 8 января и в течение суток 9 января на территории Ростовской области ожидается сильный снег, метель.