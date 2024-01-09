В Херсонской области восстановили нарушенное из-за аварии энергоснабжение

Председатель правительства региона Андрей Алексеенко отметил, что бригады энергетиков работали над устранением повреждений несколько часов

ГЕНИЧЕСК, 9 января. /ТАСС/. Специалисты восстановили энергоснабжение семи округов Херсонской области, ранее нарушенное из-за аварии, сообщил в Telegram-канале председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

"В Херсонской области восстановлено энергоснабжение, нарушенное из-за аварии. В течение нескольких часов бригады энергетиков работали над устранением повреждений в сетях Запорожской и Херсонской областей, которые были вызваны непогодой", - написал он.

Алексеенко уточнил, что отключены были Генический, Новотроицкий, большая часть Ивановского и Каховского районов, а также Великолепетихский, Горностаевский и Нижнесерогозский районы области. "На эту минуту работа над устранением аварии завершена", - добавил он.

8 января в "Херсоноблэнерго" сообщали, что в регионе пять районов остались без электричества из-за аварии.

Президент России Владимир Путин ранее получил доклад главы Херсонской области Владимира Сальдо после произошедших сбоев с подачей электричества и поручил главе МЧС Александру Куренкову и компании "Россети" помочь с энергоснабжением.