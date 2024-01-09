В восемь населенных пунктов Приморья проведут мобильный интернет

На это направят более 31 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 9 января. /ТАСС/. Специалисты проведут в 2024 году высокоскоростной мобильный интернет в восемь отдаленных населенных пунктов Приморского края, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Субсидия в размере 31,6 млн рублей уже в 2024 году позволит обеспечить услугами качественного широкополосного интернета жителей восьми населенных пунктов Приморского края: Фурманово, Щербаковка, Лиственная Ольгинского муниципального округа, Жариково Пограничного муниципального округа, Шекляево Анучинского муниципального округа, Береговое Владивостокского городского округа, Утесное Уссурийского городского округа, Душкино Находкинского городского округа", - приводит пресс-служба слова замминистра цифрового развития и связи края Игоря Виткалова.

Ранее соответствующие субсидии получили Партизанский, Чугуевский и Яковлевский муниципальные округа.

В Приморье идет масштабная работа по федеральному проекту "Устранение цифрового неравенства". Программа предусматривает организацию современной сотовой связи и высокоскоростного доступа в интернет в малых населенных пунктах с численностью жителей от 100 до 500 человек.