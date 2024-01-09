Пассажиропоток новосибирского метро за год вырос почти на 10%

Всего метрополитен перевез 84,5 млн человек

НОВОСИБИРСК, 9 января. /ТАСС/. Число пассажиров, перевезенных в Новосибирске в единственном за Уралом метро, за год выросло на 9,4% - до 84,5 млн. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале подземки.

"В 2023 году Новосибирский метрополитен перевез 84,52 млн человек, что на 9,4% больше, чем в предыдущем году. Это третий результат за всю историю метрополитена в Новосибирске", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после ковидного 2020 года, когда из-за ограничений перевезли 58,1 млн пассажиров, перевозка растет каждый год: в 2021 году она составила 75,3 млн, а в 2022 году - почти 77,3 млн пассажиров.

Новосибирский метрополитен был открыт в 1985 году, в его составе действуют две линии (Ленинская и Дзержинская) из 13 станций. Последняя из них - "Золотая Нива" - была введена в эксплуатацию в феврале 2011 года. В настоящий момент в городе построена новая станция метро "Спортивная", однако ее ввод задерживается из-за прохождения экспертизы.