На трассе М-11 восстановили движение после массового ДТП в Новгородской области

Все оперативные мероприятия завершили

ТАСС, 9 января. Движение на трассе М-11 "Нева" восстановлено после массового ДТП в Новгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса по региону.

"Движение на трассе М-11 "Нева" восстановлено. На 526-м км скоростной магистрали, где вчера произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, завершены все оперативные мероприятия. На участке выполнены работы по очистке и обработке дорожного покрытия", - говорится в сообщении.

Серия аварий произошла в понедельник на трассе М-11 "Нева" в Новгородской области. В результате ДТП погибли 4 человека, еще 17 получили травмы. Четверо пострадавших эвакуированы авиацией. Движение в сторону Москвы было перекрыто. Сотрудники Госавтоинспекции оформили на месте 17 ДТП с участием 66 машин Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании уголовного дела.