Россияне в 2023 году искали на "Авито" необычную обувь, гаджеты и игрушки

В топе брендовых запросов находятся кроссовки Balenciaga и New Balance

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Россияне в 2023 году искали на "Авито" брендовую и необычную обувь, новые модели гаджетов, а также разнообразные игрушки. Соответствующие поисковые запросы стали самыми трендовыми, сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса для размещения объявлений.

Эксперты площадки проанализировали запросы пользователей в 2023 году и выяснили, какие из них стали наиболее быстрорастущими. "В топе брендовых запросов - кроссовки от брендов Balenciaga и New Balance. Их искали в три и четыре раза чаще соответственно", - отметили в "Авито".

Кроме того, популярностью пользовались так называемые подкрадули (необычная обувь). Пользователи площадки вводили соответствующие поисковые запросы почти 400 тыс. раз. В категории гаджетов была востребована продукция Apple: новую модель iPhone 15 искали более чем в 9,5 раза чаще, чем iPhone 14, а количество поисковых запросов составило почти 500 тыс.

Среди востребованных игрушек - "Гусь-обнимусь" и "Капибара": первой пользователи интересовались в семь раз чаще, второй - почти в пять раз. Кроме того, на фоне выхода одноименного фильма увеличился спрос на куклы Barbie и аксессуары для них.

"Готовый бизнес - в топе быстрорастущих запросов 2023 года. Так, в этом году "купить бизнес" вбивали в поисковую строку в пять раз чаще, чем в прошлом (плюс 421%). Купить магазин хотели в девять раз чаще, чем в 2022 году (плюс 810%), причем интересовались самыми разными предложениями, как небольшими минимаркетами у дома, так и крупными супермаркетами", - рассказали в "Авито".

Пользователи платформы также демонстрировали интерес к производственной сфере. Так, количество поисковых запросов о производственном оборудовании выросло в 10 раз, а покупкой строительной компании стали интересоваться почти в 6 раз чаще. В пресс-службе пояснили, что по этому запросу можно найти различный бизнес: по строительству барнхаусов, бань и продаже стройматериалов.