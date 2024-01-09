Число посещающих Казахстан россиян в 2023 году увеличилось на 12%

Оно составило 357 тыс.

АСТАНА, 9 января. /ТАСС/. Число туристов, въехавших в Казахстан за девять месяцев 2023 года, увеличилось на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составило 834,9 тыс., из них около 357 тыс. человек - это граждане России. Об этом сообщило министерство туризма и спорта республики.

"За первые девять месяцев 2023 года больше всего путешественников посетило нашу страну из Российской Федерации. В период с января по сентябрь прошлого года Казахстан посетили 356 850 россиян", - отметило ведомство со ссылкой на данные национальной статистики. За девять месяцев 2022 года, по данным статистики, Казахстан посетили около 319 тыс. россиян.

Второе и третье место заняли китайские и турецкие туристы (около 75 тыс. и 41 тыс. человек соответственно). Замыкает пятерку США. В 2023 году число туристов из этой страны выросло на более чем 50% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составило около 28 тыс. человек, сообщили в министерстве.