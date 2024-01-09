На трассе М-4 "Дон" в Ростовской области ликвидировали затор

По данным МЧС, затруднения движения наблюдаются на отдельных участках автодороги

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 января. /ТАСС/. Автомобильных заторов на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, возникших 8 января в связи с непогодой, нет. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по региону Сергей Филиппов.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями всю ночь экстренные службы Ростовской области были задействованы в ликвидации ситуации на федеральной автодороге М-4 "Дон": работала снегоуборочная техника, тягачи, в районах были развернуты штабы. К утру дорожное полотно расчищено, однако наблюдается затруднение движения на отдельных участках трассы. Это вызвано дорожно-транспортными происшествиями, большим потоком машин. По состоянию на 8:00 заторные явления на трассе М-4 на территории Ростовской области отсутствуют", - отметил Филиппов.

По его словам, все ДТП отрабатывают сотрудники ГИБДД, в превентивных целях развернуты мобильные пункты обогрева МЧС. "Силы и средства МЧС находятся в готовности оказать адресную помощь автомобилистам. Главное управление МЧС России по Ростовской области настоятельно рекомендует воздержаться от поездок до улучшения погодных условий", - добавил Филиппов.

Мобильные пункты обогрева на трассе М-4 "Дон" © МЧС России/ ТАСС

В МЧС России также уточнили, что движение по трассе М-4 "Дон" восстановили. "Сотрудники МЧС России завершили работы на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области. Движение полностью восстановлено", - сказали в министерстве.

Ранее в ГУ МЧС по региону объявили штормовое предупреждение. В течение суток 9 января на территории Ростовской области ожидается сильный снег, метель. Из-за непогоды было ограничено движение общественного и пассажирского транспорта на нескольких участках трассы М-4 "Дон", трассы Р-260, а также дорогах в Морозовском и Милютинском районах. Во вторник утром ограничения частично были сняты. На трассе М-4 развернули пять мобильных пунктов обогрева, в городе Зверево, который расположен рядом с автодорогой, организовано два пункта временного размещения на 150 мест - на базе ДК "Маяк" и детского сада "Светлячок".

По данным Министерства региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области, спасатели находятся в режиме повышенной готовности. Прийти на помощь автомобилистам готовы 19 тягачей, более 700 единиц автотехники повышенной проходимости и более тысячи специалистов областных служб экстренного реагирования.