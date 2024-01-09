Поток туристов из РФ в Шри-Ланку в 2023 году вырос более чем на 100%

В SLTDA отметили, что Россия установила исторический рекорд по числу туристов

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 января. /ТАСС/. Не менее 197 498 туристов из России посетили Шри-Ланку в 2023 году, они составили 13% общего притока иностранных гостей в островное государство за этот период, сообщило Управление по развитию туризма (SLTDA). По его данным, поток российских гостей в Шри-Ланку в 2023 году возрос на 116,4% по сравнению с 2022 годом, когда островное государство посетили 91 272 российских туриста.

"В 2023 году РФ установила исторический рекорд по числу туристов, до сих пор столько россиян не прибывало на остров. Доля россиян среди всех туристов на Шри-Ланке в 2023 году составила 13%, то есть каждый восьмой турист, побывавший в стране, был из России, - подчеркнуло SLTDA. - Исторический рекорд по турпотоку из России обеспечили прямая авиаперевозка, удобные стыковочные варианты, а также активность российских туроператоров".

По числу зарубежных туристов Россия заняла в 2023 году второе место после Индии, которая стала крупнейшим источником туристического трафика в Шри-Ланке. На ее долю пришлось 20% от общего числа прибытий (302 884 туриста). На третьем месте Великобритания с долей 9% от общего числа прибывших (130 тыс. человек).

Общее количество туристов, посетивших Шри-Ланку в 2023 году, составило свыше 1,4 млн человек, что на 106,6% больше, чем в 2022 году. Это самое большое количество туристов за один год после начала пандемии коронавируса в марте 2020 года. Ланкийские власти ожидают, что в 2024 году турпоток достигнет 3 млн.

Шри-Ланка переживает худший экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году. Он вызван сокращением иностранного туризма из-за пандемии ковида, что привело к нехватке валютных резервов в стране. В этих условиях ланкийские власти были вынуждены сократить импорт и ввести строгую экономию ресурсов. Внешним заимствованиям и борьбе с экономическим кризисом препятствует внешний долг Шри-Ланки, который составлял $51 млрд. 12 апреля 2022 года Министерство финансов Шри-Ланки объявило о приостановке выплат по всем внешним обязательствам с целью предотвратить дальнейшее ухудшение финансового положения в стране.